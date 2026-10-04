Natielle Gama e Danilo Campetti são os mais votados no Cemei Maria Lygia (Foto: Agência Brasil)
Daniel Marques
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Com os números captados pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação
durante a apuração das eleições de 2026 em Votuporanga, Natielle Gama aparece na liderança entre os candidatos a deputado federal que fizeram campanha no município. O levantamento considera quatro seções eleitorais localizadas no Cemei Professora Maria Lygia Bertoncini Leite.
Natielle Gama soma 47 votos nas quatro seções acompanhadas. Em seguida aparecem Cabo Renato Abdala, com 42 votos; Motta, com 36; Mega, com 29; Fausto Pinato, com 26; e Edinho Araújo, com sete votos.
Na disputa para deputado estadual, Danilo Campetti registra 229 votos e ocupa a primeira posição no levantamento realizado nas quatro seções. Débora Romani aparece em seguida, com 107 votos, enquanto João Paulo Rillo soma 55 e Itamar Borges registra 17 votos.
Os números são referentes exclusivamente às quatro seções eleitorais acompanhadas pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação e não representam, neste momento, o resultado total da votação em Votuporanga.
O Grupo Cidade de Comunicação
mantém equipes acompanhando a apuração e captando os resultados de todas as sessões eleitorais de Votuporanga. Os dados serão atualizados conforme os números das demais seções forem registrados e conferidos.