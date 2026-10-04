Levantamento realizado pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação reúne os votos registrados nas sessões 259, 270, 273, 282 e 287
Cabo Renato e Campetti lideram votação final da escola Orozília em Votuporanga (Foto: Agência Brasil)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A equipe do Grupo Cidade de Comunicação
, que está acompanhando e captando os resultados de todas as sessões eleitorais de Votuporanga nas eleições de 2026, levantou os números registrados em cinco sessões localizadas no CEM Orozília do Carmo Ferreira, no bairro Cecap II. O levantamento reúne os votos destinados aos candidatos que fizeram campanha no município para os cargos de deputado federal e deputado estadual.
Entre os candidatos a deputado federal, Cabo Renato Abdala aparece com 73 votos nas cinco sessões analisadas. Na sequência, estão Mega, com 56 votos; Motta, com 51; Natille Gama, com 50; Fausto Pinato, com 25; e Edinho Araújo, com dez votos.
Na disputa para deputado estadual, Danilo Campetti aparece com 349 votos no levantamento das cinco sessões. Débora Romani registra 188 votos, seguida por João Paulo Rillo, com 67, e Itamar Borges, com 27 votos.
Os números correspondem exclusivamente às sessões eleitorais 259, 270, 273, 282 e 287, instaladas no CEM Orozília do Carmo Ferreira, no bairro Cecap II, em Votuporanga.
O Grupo Cidade de Comunicação
mantém equipes em campo para a captação dos resultados de todas as sessões eleitorais do município. Os dados serão reunidos pela equipe ao longo da apuração, permitindo o acompanhamento dos resultados registrados nas diferentes regiões de Votuporanga.