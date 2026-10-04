Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Com os números captados pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação durante a apuração das eleições de 2026 em Votuporanga, Mega aparece na liderança entre os candidatos a deputado federal que fizeram campanha no município. O levantamento considera 12 seções eleitorais localizadas na CEM Deputado Narciso Pieroni.
Mega soma 123 votos nas quatro seções acompanhadas. Em seguida aparecem Motta, com 114; Cabo Renato Abdala, com 102 votos; Fausto Pinato, com 64; Natielle Gama, com 50; e Edinho Araújo, com 22 votos.
Na disputa para deputado estadual, Danilo Campetti registra 605 votos e ocupa a primeira posição no levantamento realizado nas 10 seções. Débora Romani aparece em seguida, com 293 votos, enquanto João Paulo Rillo soma 112 e Itamar Borges registra 52 votos.
Os números são referentes exclusivamente às quatro seções eleitorais acompanhadas pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação e não representam, neste momento, o resultado total da votação em Votuporanga.
O Grupo Cidade de Comunicação mantém equipes acompanhando a apuração e captando os resultados de todas as sessões eleitorais de Votuporanga. Os dados serão atualizados conforme os números das demais seções forem registrados e conferidos.