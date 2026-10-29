Instalação realizada pela Prefeitura de Votuporanga busca melhorar a fluidez e organização do trânsito no local

publicado em 29/10/2026

Instalação realizada pela Prefeitura de Votuporanga busca melhorar a fluidez e organização do trânsito no local Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, colocou em funcionamento, nesta quinta-feira (29/10), o novo conjunto semafórico instalado no cruzamento das ruas Minas Gerais e Alagoas. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez e a segurança do trânsito.

A instalação do equipamento integra as ações da Secretaria voltadas à organização do tráfego e à prevenção de acidentes em pontos que apresentam maior necessidade de intervenções viárias.

De acordo com a secretária municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Alexandra Silva, a implantação do semáforo busca proporcionar mais segurança aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que circulam pela região.

“Com a instalação, buscamos disciplinar o fluxo de veículos, reduzir os conflitos de circulação e, consequentemente, diminuir o risco de acidentes. É uma intervenção voltada à segurança de todos que utilizam essa via”, destacou a secretária.

A Secretaria de Trânsito orienta os condutores a redobrarem a atenção, especialmente durante os primeiros dias de funcionamento, no período de adaptação à nova sinalização.