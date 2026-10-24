Município conta com 31 locais de votação e mais de 69 mil eleitores aptos a participar do pleito deste domingo (25)
Urna da sessão 143 é substituída durante votação em Votuporanga (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A urna eletrônica da sessão 143, instalada na escola Piconzé, em Votuporanga, precisou ser substituída na manhã deste domingo (25), durante a votação. O município conta com 69.073 eleitores aptos a participar do pleito, realizado das 8h às 17h. Para atender o eleitorado, 31 unidades escolares funcionam como locais de votação na cidade.
Ao longo da série histórica iniciada em 2009, o eleitorado de Votuporanga apresentou crescimento de aproximadamente 7 mil pessoas. Naquele ano, o município registrava 62.451 eleitores. Os dados mais recentes apontam 69.108 pessoas inscritas, uma elevação de cerca de 10% em relação ao início da série.
Apesar do crescimento, o número atual de eleitores permanece abaixo do recorde registrado em 2023, quando 72.932 pessoas estavam inscritas para votar no município.
A distribuição do eleitorado por gênero mostra predominância feminina em Votuporanga. São 36.684 mulheres cadastradas, enquanto o número de homens é de 32.422, uma diferença de 4.262 registros.
A maioria feminina no eleitorado, no entanto, não se reflete proporcionalmente na composição da Câmara Municipal. Das 15 cadeiras do Legislativo, duas são ocupadas por mulheres, o equivalente a 13,3% do total de vagas.