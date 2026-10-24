Município conta com 31 locais de votação e mais de 69 mil eleitores aptos a participar do pleito deste domingo (25)

publicado em 25/10/2026

Urna da sessão 143 é substituída durante votação em Votuporanga (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA urna eletrônica da sessão 143, instalada na escola Piconzé, em Votuporanga, precisou ser substituída na manhã deste domingo (25), durante a votação. O município conta com 69.073 eleitores aptos a participar do pleito, realizado das 8h às 17h. Para atender o eleitorado, 31 unidades escolares funcionam como locais de votação na cidade.Ao longo da série histórica iniciada em 2009, o eleitorado de Votuporanga apresentou crescimento de aproximadamente 7 mil pessoas. Naquele ano, o município registrava 62.451 eleitores. Os dados mais recentes apontam 69.108 pessoas inscritas, uma elevação de cerca de 10% em relação ao início da série.Apesar do crescimento, o número atual de eleitores permanece abaixo do recorde registrado em 2023, quando 72.932 pessoas estavam inscritas para votar no município.A distribuição do eleitorado por gênero mostra predominância feminina em Votuporanga. São 36.684 mulheres cadastradas, enquanto o número de homens é de 32.422, uma diferença de 4.262 registros.A maioria feminina no eleitorado, no entanto, não se reflete proporcionalmente na composição da Câmara Municipal. Das 15 cadeiras do Legislativo, duas são ocupadas por mulheres, o equivalente a 13,3% do total de vagas.