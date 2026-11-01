1º Baile Tropical do Hortifruti Recanto da Matta acontece neste sábado em noite de música e confraternização

publicado em 14/11/2026

1º Baile Tropical do Hortifruti Recanto da Matta acontece neste sábado em noite de música e confraternização (Foto: Divulgação)

A noite deste sábado, 14 de novembro, será marcada por muita música, alegria e confraternização com a realização do 1º Baile Tropical do Hortifruti Recanto da Matta. O evento acontece a partir das 21h, na Chácara Bela Vista, reunindo convidados e a comunidade para uma noite especial.A festa é uma iniciativa do casal de proprietários do Hortifruti Recanto da Matta, José William da Silva Nascimento e Elisângela Viviani Santiago, que idealizaram o baile com o propósito de proporcionar um momento de lazer, descontração e integração entre amigos, clientes e familiares.A programação musical promete animar o público com as apresentações de Markinho Sema e da dupla Marcos & Henrique, que ficarão responsáveis por embalar a noite com muita música e diversão.Além das atrações musicais, os participantes poderão aproveitar uma deliciosa comida de boteco, preparada para tornar a experiência ainda mais agradável.Os convites estão sendo comercializados por R$ 80,00 e podem ser adquiridos no Hortifruti Recanto da Matta, localizado na Avenida da Saudade, ou pelo telefone (17) 99175-8813.A Cidade FM 94,7 é a rádio oficial do evento e também participa da divulgação desta primeira edição do Baile Tropical.A expectativa é de uma noite especial, marcada pela música, pela amizade e pela alegria de celebrar juntos. O casal José William e Elisângela convida a todos para participar deste primeiro baile, que promete entrar para a história do Hortifruti Recanto da Matta.É hoje! A partir das 21h, na Chácara Bela Vista. Prepare o traje, reúna os amigos e venha curtir o 1º Baile Tropical do Hortifruti Recanto da Matta!