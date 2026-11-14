O escritório regional da UDEMO em Votuporanga comemorou, no dia 7 de novembro, 25 anos de atuação na região.

publicado em 14/11/2026

O escritório regional de Votuporanga da UDEMO –Sindicato dos especialistas de Educação do Magistério Oficial comemorou, na última sexta-feira, dia 7 de novembro, os seus 25 anos de intensa atividade em nossa região. A data foi celebrada durante um concorrido jantar festivo, realizado na sede do Centro Social, que contou com a presença dos seus ilustres sócios de todos os municípios que compõem o território de abrangência da regional de Votuporanga.

No ponto alto dos acontecimentos, a delegada regional, professora Paula Vasques, proferiu o aguardado discurso dos 25 anos da instalação do escritório de Votuporanga. Paula discorreu sobre as dificuldades enfrentadas na época da criação, no ano de 2001. Enalteceu os colegas que enfrentaram os desafios, destacando, entre outros, o professor Francisco Antonio Poli, presidente da UDEMO-SP, que se fazia presente no evento. A profª Paula, ainda , relatou inúmeras atividades de interesse da categoria que foram desenvolvidas nesses 25 anos. Foram ações de fortalecimento do escritório regional de Votuporanga.

Por sua vez, Francisco Poli, a mais expressiva autoridade da UDEMO presente ao ato, destacou o momento crítico do ensino oficial no país. Lamentou que faltem investimentos no setor e que a Educação em São Paulo não corresponda ao potencial que o Estado representa para o Brasil, exemplificando que São Paulo está aquém de outros estados na avaliação do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Francisco Poli, no seu discurso, congratulou-se com os supervisores , diretores e professores presentes, destacando a atuação do escritório de Votuporanga, comandado por Paula e sua equipe, e referindo-se a ele como modelo para a UDEMO de São Paulo.

Homenagens

Neste ano, a UDEMO/Votuporanga cumpriu mais uma vez o seu papel no reconhecimento daqueles profissionais da Educação que galgaram as suas merecidas aposentadorias e se destacaram nas suas atividades educacionais. Foram professores que exerceram atividades em escolas de municípios da nossa região. Aquelas profissionais da Educação, ao receberem o reconhecimento da UDEMO, manifestaram os seus agradecimentos em comoventes discursos. Foram relatos marcantes da vida de cada uma, falando da escola e da família, numa clara demonstração de honra pelo dever cumprido. Os presentes chegaram a se emocionar com os depoimentos das homenageadas.

Ciridião