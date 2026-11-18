Empresa realizou ajustes nas partidas do Terminal Central, com ampliação de horário na linha Belo Horizonte e readequações para otimizar o atendimento aos usuários

publicado em 18/11/2026

Empresa realizou ajustes nas partidas do Terminal Central, com ampliação de horário na linha Belo Horizonte e readequações para otimizar o atendimento aos usuários Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga solicitou, junto à empresa Itamarati – concessionária do transporte coletivo, alterações nas tabelas de horários do serviço. As mudanças abrangem cinco das nove linhas, totalizando uma oferta ampla de deslocamento para a população.Entre as principais alterações estão ampliação de mais um horário na linha Belo Horizonte, com saída do Terminal Central às 17h50; e reorganização de horários nas linhas do Eldorado, Nova Esplanada, Assary e Santa Amélia, visando atender melhor as necessidades dos usuários.O monitoramento constante das linhas visa adequar o serviço à demanda real dos passageiros e garantir a eficiência da mobilidade urbana. “Essas mudanças foram solicitadas com o objetivo principal de atender diretamente às demandas da nossa população. Ouvimos os usuários e analisamos o fluxo diário para garantir que os horários do transporte coletivo acompanhem a rotina de quem precisa se deslocar pela cidade, oferecendo mais comodidade, pontualidade e eficiência no atendimento aos passageiros”, disse a secretária de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga, Alexandra Silva.A Prefeitura de Votuporanga orienta os usuários a consultarem os horários vigentes antes de programarem seus deslocamentos diários, garantindo mais agilidade e previsibilidade no uso do transporte público. A relação dos horários está disponível no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), na página da Secretaria de Trânsito; e também no aplicativo Conecta Votuporanga.