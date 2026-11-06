A autoria é da vereadora Débora Romani (PL)

publicado em 06/11/2026

Os Jardim Vivendas I e II não são atendidos por ônibus Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura Municipal de Votuporanga recebeu uma indicação da Câmara Municipal, de autoria da vereadora Débora Romani (PL), solicitando a realização de estudos para viabilizar a disponibilização de uma linha de ônibus do transporte coletivo que atenda aos bairros Jardim Vivendas I e II.Na justificativa da proposta, a parlamentar explicou que o transporte coletivo é um serviço essencial para assegurar o deslocamento da população e permitir o acesso ao trabalho, à educação, à saúde, ao comércio e aos demais serviços oferecidos no município.Segundo Débora, para que o atendimento corresponda às necessidades dos usuários, é necessário que a organização das linhas e dos itinerários leve em consideração a localização dos bairros e as condições de acesso dos moradores ao serviço.A vereadora ressaltou que o Jardim Vivendas I e II estão situados em uma região mais distante e periférica da cidade, o que pode dificultar o deslocamento de quem depende do transporte público. Sobre essa situação, ela afirmou: “Moradores desses bairros precisam percorrer longas distâncias para chegar a pontos de embarque atendidos pelo transporte coletivo, situação que pode dificultar os deslocamentos cotidianos e limitar o acesso ao serviço, especialmente para pessoas que têm maior dificuldade de locomoção. A disponibilização de uma linha itinerária que atenda diretamente os bairros, ou de uma alternativa que aproxime o serviço dos moradores, poderá facilitar os deslocamentos e ampliar o acesso da população ao transporte coletivo”.De acordo com a parlamentar, é importante que o Poder Executivo avalie a demanda existente nas duas localidades, os possíveis trajetos, a definição de pontos de parada e as condições operacionais necessárias para a implantação da medida.A indicação encaminhada à Prefeitura busca, portanto, subsidiar a análise de alternativas para ampliar a cobertura do transporte coletivo e facilitar o acesso dos moradores do Jardim Vivendas I e II ao serviço.