Estiveram em Votuporanga os empresários Alessandro e Maurício, proprietários da futura concessionária BYD, além de Fábio, engenheiro responsável pela obra, e Gustavo, diretor da fábrica da montadora

publicado em 06/11/2026

Estiveram em Votuporanga os empresários Alessandro e Maurício, proprietários da futura concessionária BYD, além de Fábio, engenheiro responsável pela obra, e Gustavo, diretor da fábrica da montadora Foto: A Cidade

As obras da futura concessionária BYD em Votuporanga receberam, nesta quinta-feira (5 de novembro), a visita dos investidores e proprietários do empreendimento, que estiveram na cidade para acompanhar de perto o andamento da construção. A nova unidade da fabricante de veículos elétricos e híbridos está sendo instalada na avenida Ângelo Bimbato, com previsão de inauguração para o início de 2027.Estiveram em Votuporanga os empresários Alessandro e Maurício, proprietários da futura concessionária BYD, além de Fábio, engenheiro responsável pela obra, e Gustavo, diretor da fábrica da montadora. O grupo foi acompanhado pelo empresário Valmir Dornelas, proprietário do prédio que abrigará a concessionária, e por João Paulo, representante do Grupo Gramadão.Durante a visita, os empresários percorreram as futuras instalações para verificar o avanço dos trabalhos. Eles também aproveitaram a passagem por Votuporanga para almoçar na cidade, em um encontro que reuniu os envolvidos na implantação do empreendimento.A chegada da BYD representa mais um importante investimento privado no município e reforça a expansão do setor automotivo local. A expectativa é de que a concessionária contribua para a geração de empregos diretos e indiretos, além de movimentar o comércio e a prestação de serviços.Conforme já divulgado pelo jornal A Cidade, a inauguração está prevista para o início de 2027. A instalação da unidade deverá ampliar as opções de veículos eletrificados para consumidores de Votuporanga e de municípios da região, fortalecendo a posição da cidade como polo regional de comércio e serviços automotivos.A visita dos investidores marca mais uma etapa do projeto, que segue em execução e deverá trazer para Votuporanga uma das principais marcas do mercado mundial de veículos elétricos e híbridos.