O vereador Daniel David (MDB), presidente do Legislativo, abordou o tema

publicado em 05/11/2026

O vereador Daniel David (MDB), presidente do Legislativo, abordou o tema Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA questão das pessoas em situação de rua em Votuporanga é constantemente discutida na cidade. O assunto foi comentado na Câmara Municipal. Durante a 39ª Sessão Ordinária, realizada na noite desta terça-feira (3), o vereador Daniel David (MDB), presidente do Legislativo, abordou o tema e defendeu a realização de uma reunião envolvendo os setores de segurança pública e de Direitos Humanos para discutir medidas relacionadas à questão.Perto do encerramento da sessão, o parlamentar afirmou que tem recebido reclamações sobre a quantidade de pessoas em situação de rua que circulam pelo município. Segundo ele, comerciantes e moradores têm relatado situações envolvendo ameaças e a entrada dessas pessoas em estabelecimentos comerciais.Ao comentar o assunto, Daniel reconheceu o trabalho da Polícia Militar, mas afirmou que considera necessário ampliar a participação de outros setores na discussão. “Eu sei do trabalho da Polícia Militar, que é exemplar, mas eu acho que nós precisamos cobrar um pouquinho para o pessoal dos Direitos Humanos e tem que dar de repente uma endurecida, não maltratar, claro, mas nós precisamos sentar, fazer uma reunião”, declarou.O presidente da Câmara também mencionou relatos de ameaças e a entrada de pessoas em ambientes comerciais. Durante sua manifestação, lembrou ainda de um homicídio ocorrido recentemente na região central de Votuporanga, relacionando a discussão à preocupação com a segurança no município.Na avaliação do vereador, a situação exige uma atuação conjunta entre os órgãos responsáveis pela segurança pública e os setores ligados aos Direitos Humanos. Ele ressaltou que não pretende generalizar a conduta das pessoas em situação de rua, mas afirmou que há relatos de comerciantes que estariam enfrentando dificuldades em seus locais de trabalho.“Não é preconceito, mas é segurança. Pessoas de bem estão sendo privadas por marginais que estão aí. Não são todos que são bandidos, não estou generalizando, não. Mas têm pessoas que estão sendo oprimidas de estar na rua, dentro do seu trabalho, igual hoje teve no comércio de Votuporanga, andarilhos entrando lá e invadindo o fundo da cozinha. Então estão oprimindo as pessoas. Nós precisamos, junto com a segurança de Votuporanga e os Direitos Humanos, tomar uma atitude a respeito disso”, afirmou.A manifestação colocou novamente em pauta um tema recorrente no município: a presença de pessoas em situação de rua e os desafios relacionados à assistência social, à abordagem dessas pessoas e à segurança nos espaços públicos e estabelecimentos comerciais.O vereador defendeu que o assunto seja discutido em conjunto, com a participação dos setores envolvidos, para que sejam avaliadas medidas diante das reclamações apresentadas.