O projeto trata da definição do piso salarial para os trabalhadores escolares que não fazem parte do magistério, como porteiros, auxiliares de limpeza e outros

publicado em 05/11/2026

O projeto trata da definição do piso salarial para os trabalhadores escolares que não fazem parte do magistério, como porteiros, auxiliares de limpeza e outros Foto: A Cidade

Da redaçãoDois vereadores de Votuporanga usaram seu tempo de tribuna na última sessão da Câmara, que ocorreu nesta terça-feira (4), para criticar a possível aprovação de um projeto de lei federal sem que haja definição de fundos para os municípios. O projeto trata da definição do piso salarial para os trabalhadores escolares que não fazem parte do magistério, como porteiros, auxiliares de limpeza e outros.Os que se manifestaram foram Cabo Renato Abdala (PRD) e Dr. Leandro (PSD). O primeiro explicou resumidamente o projeto e afirmou que “a gente está vendo que está tendo um clamor pela aprovação, só que não fala a fonte, não fala de correção no Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Então, se for aprovado, a gente não sabe o que vai acontecer, porque a coisa já está bem arrochada.”Já Dr. Leandro aproveitou sua fala sobre o apontamento do TCE – SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) sobre Votuporanga e citou o assunto do projeto, que está tramitando no Senado Nacional. “O projeto cria esse piso salarial sem que haja uma contrapartida, sem que haja receita para pagar isso. Mas isso não é nenhuma novidade para o Brasil. Isso aconteceu com os educadores que, por força de lei, acabaram e tornando professores. Isso impactou em torno de R$ 7 milhões ano o orçamento de Votuporanga. Da mesma forma, nesse projeto de lei que tramita agora, não houve indicação de receita. Não houve nenhum tipo de aumento de repasse para o município para que justificasse essa despesa,” afirmou o vereador.O projeto de lei em questão trata sobre o estabelecimento de um piso salarial nacional para profissionais da educação básica pública que atuam em funções de apoio administrativo, técnico ou operacional. O valor do piso seria de 75% do piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica, para aqueles com formação em nível médio e jornada de até 40 horas semanais.Anteontem, o projeto foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, mas alguns senadores, durante a apreciação do tema, apresentaram as mesmas ressalvas que os vereadores votuporanguenses sobre o impacto financeiro da questão. Agora o PL 2531/2021 segue para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.