Partida contra o Juventus ocorre na noite de hoje; mercado paralelo está agitado com esse dia marcante para Votuporanga

publicado em 28/04/2026

Foto: A Cidade

Da redaçãoDiante do jogo mais importante da história da Votuporanguense até hoje, ingressos disponíveis no mercado paralelo estão sendo vendidos por até R$ 200. Na noite desta terça-feira (28), o CAV enfrenta o Juventus pela vaga na final da série A2 e classificação para o Paulistão 2027.A reportagem do jornal A Cidade esteve presente nos arredores da Arena Plínio Marin após saber que um cambista estava vendendo ingressos para o jogo por mais de R$ 100 reais cada. No local estava um homem mais velho vendendo ingressos.Ele informou que esteve presente em Votuporanga na final da Série A3, quando a Votuporanguense venceu o Grêmio Barueri. O cambista também falou que já rodou todo o Brasil vendendo ingressos. Ele estava vendendo cada ingresso da arquibancada descoberta por R$ 150 e da coberta por R$200. Vale lembrar que os preços originais eram R$ 20 e R$ 30, respectivamente.Foi anunciado ontem que toda a carga de 7.500 ingressos disponibilizados para o jogo havia sido vendida. Apesar de não existir uma lei específica que tipifique o “cambismo”, o ato é considerado crime contra a economia popular na Lei 1.521 de 1951 e pelo Estatuto do Torcedor.