Federação Paulista escala equipe de destaque para comandar a partida marcada para as 20h, em Votuporanga
Foto: Reprodução Instagram Neuza Back
Daniel Marques
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O confronto entre Clube Atlético Votuporanguense e Juventus será realizado hoje, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, com início às 20h. Para garantir a lisura e o alto nível técnico da partida, a Federação Paulista de Futebol escalou uma equipe de arbitragem de peso para a decisão.
O comando do jogo ficará a cargo de Flavio Rodrigues de Souza, árbitro integrante do quadro da Fifa. Nas laterais do campo, ele terá o auxílio dos assistentes Neuza Ines Back e Daniel Luis Marques.
A tecnologia também estará presente como aliada no confronto. A operação do árbitro de vídeo (VAR) será de responsabilidade de Daiane Muniz, assegurando que lances cruciais sejam analisados com precisão durante a partida.
A escalação reforça a importância do duelo e a preocupação da entidade máxima do futebol paulista em oferecer uma condução técnica qualificada em um jogo decisivo da competição.
A equipe alvinegra precisa de uma vitória simples para garantir vaga na final da competição e assegurar o acesso ao Paulistão de 2027. O adversário, por sua vez, joga por um empate para avançar.
No primeiro duelo da semifinal, realizado na manhã de terça-feira (21), na Rua Javari, em São Paulo, o Juventus venceu por 2 a 1, de virada. Como a Votuporanguense fez melhor campanha ao longo da competição, a equipe mantém a vantagem do regulamento e depende apenas de uma vitória simples no confronto de volta para subir de divisão.