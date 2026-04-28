Federação Paulista escala equipe de destaque para comandar a partida marcada para as 20h, em Votuporanga

publicado em 28/04/2026

Foto: Reprodução Instagram Neuza Back

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO confronto entre Clube Atlético Votuporanguense e Juventus será realizado hoje, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, com início às 20h. Para garantir a lisura e o alto nível técnico da partida, a Federação Paulista de Futebol escalou uma equipe de arbitragem de peso para a decisão.O comando do jogo ficará a cargo de Flavio Rodrigues de Souza, árbitro integrante do quadro da Fifa. Nas laterais do campo, ele terá o auxílio dos assistentes Neuza Ines Back e Daniel Luis Marques.A tecnologia também estará presente como aliada no confronto. A operação do árbitro de vídeo (VAR) será de responsabilidade de Daiane Muniz, assegurando que lances cruciais sejam analisados com precisão durante a partida.A escalação reforça a importância do duelo e a preocupação da entidade máxima do futebol paulista em oferecer uma condução técnica qualificada em um jogo decisivo da competição.A equipe alvinegra precisa de uma vitória simples para garantir vaga na final da competição e assegurar o acesso ao Paulistão de 2027. O adversário, por sua vez, joga por um empate para avançar.No primeiro duelo da semifinal, realizado na manhã de terça-feira (21), na Rua Javari, em São Paulo, o Juventus venceu por 2 a 1, de virada. Como a Votuporanguense fez melhor campanha ao longo da competição, a equipe mantém a vantagem do regulamento e depende apenas de uma vitória simples no confronto de volta para subir de divisão.