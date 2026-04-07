O treinador da Alvinegra conversou com a reportagem da Cidade 94,7 FM e parabenizou o elenco pelo atual momento

publicado em 10/04/2026

Elenco e comissão técnica comemoram a goleada diante do Água Santa por 5 a 1 na noite de anteontem Foto: CAV

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa humildade, o treinador do Clube Atlético Votuporanguense, Marcus Viola, afirma que o mérito do atual momento do CAV é dos jogadores. Após a goleada da noite de quarta-feira (8) diante do Água Santa por 5 a 1, a Pantera assegurou o primeiro lugar do seu grupo e se manteve invicta na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026.Em conversa com a reportagem da rádio, Viola agradeceu os elogios pela grande partida que o time fez, mas explicou que a equipe tem “muita humildade”. “Nós fizemos um excelente, um grande jogo. Isso é fato. Nós construímos, nós colocamos a bola no chão, nós nos divertimos. Em alguns momentos, o Água Santa acho que passou até um pouquinho da linha do pontapé aí, mas é parabenizar mais uma vez esse grupo pela vitória construída frente ao nosso torcedor”, contou.Sobre a estratégia de jogo, ele comentou o quão importante foi o CAV ter descansado na última semana enquanto o adversário teve um jogo no final de semana. “A estratégia do jogo, na verdade, era a gente tentar encurralar o Água Santa e abrir o placar. A gente sabia que se nós abríssemos o placar, talvez eles poderiam largar o jogo, já que eles vinham de um jogo a mais do que a gente, porque eles jogaram contra o América na Série D. E isso, fisicamente, eu acho que foi demonstrado também dentro do campo. Nós conseguimos fazer o primeiro gol e depois trouxemos o jogo para o nosso controle”, explicou o técnico.Apesar de já ter garantido o primeiro lugar no grupo, Viola mantém a cautela. “Eu saí muito feliz, cara. Hoje eu saí muito feliz pela atuação nossa. Acho que a gente se consolidou como candidato ao acesso. Não estamos falando que nós vamos subir, não. Nos consolidamos a ser candidato ao acesso. E acredito que as próximas equipes que a gente vai enfrentar vão vir com respeito muito grande com a Votuporanguense”, afirma.O treinador ainda voltou a elogiar os seus jogadores. “Acho que todos os princípios nossos, que a gente fez no dia de hoje, foi aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós treinamos e quem acompanha sabe muito bem o que a gente faz. E parabéns para o grupo, cara. Parabéns para o grupo, é mérito deles. A gente só está aqui para dar um empurrãozinho para eles”, fala o comandante.A Pantera volta a entrar em campo na quarta-feira (15), às 19h, em Itu, contra o Ituano.