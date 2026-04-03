Toninho Alves, Carlinhos e João Carlos Ferreira durante a transmissão do jogo da noite de ontem na Arena Plínio Marin

publicado em 09/04/2026

Toninho Alves, Carlinhos e João Carlos Ferreira durante a transmissão do jogo da noite de ontem na Arena Plínio Marin A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa noite desta quarta-feira (8), um sonho cultivado por anos ganhou forma na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Carlinhos, morador da cidade de Cardoso, professor e deficiente visual, acompanhou de perto a transmissão esportiva da rádiodurante a partida entre o Clube Atlético Votuporanguense e o Água Santa, válida pela penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Série A2 2026.O momento representou a realização de um desejo antigo. Antônio Carlos Moreira da Silva, 55 anos, que há muitos anos acompanha as transmissões esportivas da emissora, sempre teve o sonho de vivenciar um jogo da Pantera diretamente do estádio ao lado da equipe de rádio que faz parte de sua rotina.Carlinhos sempre manteve o hábito de ouvir a programação esportiva e fortalecer a ligação com o clube e com a emissora. A aproximação com a equipe da rádio tornou possível a experiência inédita vivida na noite do jogo, marcando um capítulo especial em sua trajetória como torcedor.“Era um sonho que tinha para realizar. Eu sempre acompanhei a rádio Cidade, os esportes e tenho um carinho pelo João Carlos [diretor da emissora]. Mesmo estando fora de Cardoso, ministrando aulas de história e sociologia, eu sempre acompanho a rádio, tinha esse sonho e agora estou realizando”, afirmou. Torcedor apaixonado pelo CAV, ele frisou: “Vamos para A1!”.“Sem enxergar o campo, ele hoje acompanhou com o coração. E sentiu cada lance, vibrou em cada emoção e nos lembra que o futebol é muito maior do que a gente imagina”, destacou a equipe da rádio.