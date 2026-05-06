Jogo aconteceu nesta quarta-feira (13)

publicado em 14/05/2026

Juventus vence Ferroviária em Araraquara e é campeão Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão

O Juventus se sagrou campeão do Paulistão A2 Rivalo na noite desta quarta-feira (13), em plena Arena Fonte Luminosa, após vitória por 2 a 1 diante da Ferroviária. Pelo segundo jogo da decisão, Elkin Muñoz abriu o placar cobrando falta, Vitor Barreto empatou na reta final, mas Thomás Kayck marcou o gol do título já nos acréscimos.Na última quinta-feira (7), o primeiro confronto da grande final terminou empatado sem gols na Rua Javari, em São Paulo. Dona da melhor campanha, a equipe araraquarense entrou em campo com a vantagem do empate para conquistar o título.As duas equipes conquistaram o principal objetivo do ano: os clubes estarão no Paulistão em 2027. A Ferroviária retorna à elite após o rebaixamento em 2023, enquanto o Juventus não joga a primeira divisão desde 2008.O Juventus conquistou o título da divisão pela terceira vez na história, repetindo os feitos de 1929 e 2005. Em 1934, o time ainda foi campeão da divisão de elite do estado. O último título havia sido a Copa Paulista 2007.Com bola rolando em Araraquara, o duelo não demorou pra esquentar. Logo no início, Gustavo Medina fez falta próxima à grande área de defesa e, de cara, já foi amarelado no jogo. Sem titubear, Elkin Muñoz colocou a bola debaixo do braço e finalizou com tanto capricho que o goleiro Dênis Júnior não teve chance alguma de alcançar a bola, garantindo 1 a 0 para o Juventus aos quatro minutos, com o equatoriano marcando seu oitavo gol na competição.A Ferroviária prometeu não deixar barato, e Vitor Barreto finalizou com perigo na resposta dos mandantes. O jogo rapidamente se tornou físico, dando trabalho para a arbitragem de Edina Alves Batista.Na segunda etapa, foi a Ferroviária que pressionou durante todo o tempo, até chegar ao gol de empate, aos 36 minutos. Em cobrança de escanteio ensaiada, Albano cobrou rasteiro na entrada da área, pra Vitor Barreto chegar sozinho finalizando rasteiro pra empatar o jogo em 1 a 1.Já nos acréscimos, o Juventus jogou um balde de água fria na torcida rival. Aos 47 minutos do segundo tempo, Andrew levantou pelo lado direito e Thomás Kayck subiu sozinho na pequena área para desviar de cabeça e anotar o gol do título.Após o gol, ainda houve tempo para Albano, da Ferroviária, além de Andrew e Eduardo, do Juventus, serem expulsos de campo. A Ferroviária tentou até o fim, até com o goleiro Dênis Júnior na área adversária, mas o Juventus conseguiu manter a vantagem e ficar com a taça.Fonte: Federação Paulista de Futebol