As equipes conquistaram um vice campeonato na quadra e a terceira colocação na areia

publicado em 14/05/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Nas areias do Centro Regional de Eventos de São José do Rio Preto, no último final de semana, a equipe votuporanguense de vôlei de praia encerrou a participação na terceira colocação, ficando atrás somente das duplas das cidades de Catanduva e a campeã Rio Preto, que vai representar a nossa região na etapa final, que acontecerá no mês de junho na cidade de Barretos.Já no vôlei de quadra, em partida realizada na segunda-feira (11), nossa equipe disputou a grande final regional, em jogo realizado no Ginásio de Esportes Antônio Montanhês, na cidade de Río Preto, também derrota para a excelente equipe riopretense, que conquistou o tricampeonato da competição, garantindo nova participação na final estadual.As equipes masculinas de Votuporanga, que contam com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e das empresas Supermercados Porecatu e A Joia, voltam agora as atenções para a Liga Desportiva Regional e Liga de Base 017, onde o foco é obter boas colocações e buscar novos títulos ao final da temporada regular.