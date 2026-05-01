Foram vitórias no sub-17 e aub-18

publicado em 08/05/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Atuando em diversas competições simultaneamente, as equipes masculinas de Votuporanga, dirigidas pelo técnico Marcinho Fukuiama, conquistaram excelentes vitórias nas rodadas desta semana.Pela Liga Desportiva Regional, a equipe da categoria Sub-19 venceu com autoridade a equipe representante da cidade de Icém, por dois sets a zero, em jogo disputado no Ginásio de Esportes Sincomerciários, na cidade de Río Preto.No domingo (3) nova vitória em sets diretos, desta vez pela Liga de Base 017, sobre a equipe de Mira Estrela na categoria sub-18, em jogo realizado em Votuporanga, no Ginásio de esportes Jane Maria de Lacerda Soares, C.S.U.E pra finalizar a semana com um aproveitamento de 100%, uma difícil vitória sobre a equipe de Ouroeste pela semifinal regional dos Jogos da Juventude do Estado de São Paulo, também na categoria sub-18, por dois sets a um, em jogo realizado na cidade de Fernandópolis, no Ginásio de esportes do Beira Rio.Neste sábado (9), a equipe de vôlei de praia disputará a fase regional dos Jogos da Juventude do Estado de São Paulo, valendo uma vaga para a final. A disputa ocorrerá na cidade de São José do Rio Preto, no Centro Região de Eventos, envolvendo seis cidades participantes. A equipe será formada pelos atletas Pablo, Moreschi e Miguel, que vem treinando intensivamente em busca deste título inédito, sendo que na temporada passada nossa equipe alcançou a final, encerrando com a conquista da medalha de prata.As equipes masculinas vêm alcançando inúmeros resultados expressivos, como o tricampeonato dos Jogos Regionais, o título do Vôlei de praia na mesma competição, pódios em várias categorias da Liga Regional, além de participações contínuas dos Jogos Abertos do Interior, o maior evento esportivo da América Latina. Este, inclusive, será realizado em nossa cidade em um evento histórico que reunirá mais de dez mil atletas de cerca de 180 municípios.Tudo isso graças ao apoio da Secretaria Municipal de Esportes, comandada pelo Marcello Stringari e sua equipe, e também ao apoio de décadas ao voleibol das empresas A Joia e Supermercados Porecatu.