Competição foi válida pelo Campeonato Paulista-Série Bronze

publicado em 06/05/2026

Foto: Arquivo Pessoal

A Academia de Tênis de Mesa de Votuporanga, projeto da Secretaria de Esportes, esteve presente no Campeonato Paulista-Série Bronze, evento oficial da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa na cidade de Bauru nesse domingo (3). Dez atletas participaram da competição, que reuniu cerca de 450 atletas de todo o estado de São Paulo, desde a categoria sub-11 até a categoria adulta.

Na categoria sub-17 masculino, o atleta Matheus Oliveira sagrou-se vice campeão entre 54 participantes, alcançando três pódios em seis meses. Já na categoria sub-11 feminino, a grata surpresa foi a medalha de bronze de Katharina São Lourenço, já que era sua estreia nesse tipo de competição.

O técnico Flávio Luiz (Kimba) comemora a evolução da equipe e projeta grandes conquistas para o futuro. O próximo desafio será no dia 28 de junho, em Ourinhos, como mais uma etapa do Campeonato Paulista-Série Bronze. Os treinamentos e aulas são gratuitas e são realizados no salão do complexo esportivo do C.S.U.