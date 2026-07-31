Aos 17 anos, atleta iniciou a trajetória na SEV, passou por Mirassol e Red Bull Bragantino e agora dá novo passo na carreira

publicado em 02/09/2026

Felipe Augusto Nunes, o Biro, assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo Foto: Arquivo pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO jovem votuporanguense Felipe Augusto Nunes, mais conhecido como Biro, de 17 anos, assinou no mês passado seu primeiro contrato profissional com o Botafogo. O atacante iniciou sua trajetória no futebol no projeto da SEV, localizado na Ferroviária, onde começou a formação sob orientação dos professores Rila e Pereira.Com dedicação ao longo dos primeiros anos no futebol, Felipe seguiu para o Mirassol aos 14 anos, dando continuidade ao processo de formação como atleta. Posteriormente, o votuporanguense também passou pelo Red Bull Bragantino, onde continuou sua preparação e desenvolvimento nas categorias de base.Aos 17 anos, Biro agora dá mais um passo na carreira ao integrar o Botafogo e assinar seu primeiro contrato profissional. A chegada ao clube representa a realização de uma etapa importante na trajetória iniciada ainda em Votuporanga.Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, Biro contou que o sentimento neste momento é de muita felicidade e gratidão pela oportunidade de fazer parte do clube carioca. “Acabei de chegar e já estou muito feliz por ter essa oportunidade de fazer parte de um clube tão grande como o Botafogo. Sei da responsabilidade que é vestir essa camisa e espero trabalhar muito, evoluir e aproveitar cada momento dessa nova etapa”, comentou.Ao relembrar o caminho percorrido desde os primeiros passos no futebol em Votuporanga, o jogador contou que, quando pensa em tudo o que já passou, um filme passa pela cabeça. Segundo ele, diferentes pessoas e locais foram importantes para que pudesse chegar ao momento atual. “Tive pessoas e lugares que foram fundamentais na minha caminhada. A escolinha SEV de Votuporanga foi uma escolinha que abriu portas muito importantes pra mim, e sou muito grato ao Rila e ao Pereira por tudo que fizeram. Hoje, poder estar no Botafogo e viver esse momento é algo muito especial. É a prova de que todo trabalho e dedicação valeram a pena”, finalizou o jovem, que em Votuporanga morava no bairro São João.