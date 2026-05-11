Caso ocorreu no final da noite de domingo (24)

publicado em 25/05/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Da redaçãoDois jovens morreram em um acidente de trânsito no final da noite deste domingo (24), na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga. Cauã Mendes Silva, de 18 anos, e Maria Eduarda Camargo Evangelista Antunes, de 21 anos, são as vítimas fatais.De acordo com informações, a ocorrência envolveu dois carros que seguiam no sentido Fernandópolis da rodovia. O primeiro carro atropelou uma capivara que atravessava a pista e acabou parando no acostamento.O segundo carro, em que estavam as vítimas, não conseguiu desviar do animal, o que resultou no veículo saindo da pista e invadindo uma área lateral. O motorista perdeu o controle, atingindo um barranco e uma árvore. Com o impacto, ambos os ocupantes do carro morreram na horaEquipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram despachadas para o local e o trecho chegou a ser interditado parcialmente. A polícia Civil irá investigar o acidente.A família confirmou que o velório de Maria Eduarda será no Velório Municipal de Votuporanga a partir das 10h, com o enterro no Jardim das Flores às 17h.O velório de Cauã também é no Velório Municipal, mas até as 16h. O sepultamento também será no Jardim das Flores.