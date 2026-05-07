Falecimento
Falece Rosa Eugênio Lopes, aos 98 anos
Ela era conhecida como “Irmã Rosinha” por atuação na Assembleia de Deus
Faleceu, na manhã deste domingo (17), Rosa Eugênio Lopes, aos 98 anos. Ela faleceu na UPA após complicações de um AVC. Conhecida como “Irmã Rosinha”, ela era muito ativa na Assembleia de Deus no bairro Bom Clima. O velório é nesta segunda-feira (18) até as 13:15 no Velório Municipal de Votuporanga, com enterro em Cosmorama, sua cidade natal. Ela deixa 3 filhos, netos, bisnetos e um tataraneto. A família agradece pela solidariedade.
