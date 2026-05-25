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Falecimento
Falece Aparecida Sidney Lopes Pacheco, aos 67 anos
Ela era servidora aposentada da Prefeitura de Votuporanga
Faleceu, na tarde deste domingo (7), aos 67 anos, Aparecida Sidney Lopes Pacheco, servidora aposentada da Prefeitura de Votuporanga, carinhosamente conhecida como “Dona Cida”, moradora do Santa Amélia.
Ela deixa o esposo Aparecido Pacheco, três filhos e cinco netos, além de demais familiares e amigos.
O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga, até às 16h desta segunda-feira (8). Em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal.
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