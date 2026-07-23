Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Impressão bloqueada!
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link http://www.acidadevotuporanga.com.br/policia/2026/07/carro-atropela-duas-criancas-em-bicicleta-no-pozzobon-em-votuporanga-n87783 ou as ferramentas oferecidas na página. Se precisar copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco
Polícia
Carro atropela duas crianças em bicicleta no Pozzobon, em Votuporanga
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas
Da redação Um acidente no Pozzobon, zona Norte de Votuporanga, resultou em duas crianças feridas no final da tarde desta segunda-feira (27). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas.
De acordo com testemunhas, a colisão aconteceu por volta das 17h30 na esquina das ruas Renato Fonseca com Joaquim Inácio Nogueira. Duas crianças, uma de 14 e outra de 9 anos de idade, andavam de bicicleta passavam pelo local quando foram atropeladas por um carro.
As crianças foram atendidas pelo Samu conscientes, mas com escoriações pelos corpos. Eles foram levados para o Mini Hospital Pozzobon, onde serão avaliados.
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/policia/2026/07/carro-atropela-duas-criancas-em-bicicleta-no-pozzobon-em-votuporanga-n87783
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link {{link}} ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do jornal A Cidade estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Se precisa copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco