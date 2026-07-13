Iniciativa reúne secretários municipais e lideranças para alinhar estratégias de desenvolvimento econômico e fortalecimento do ambiente de negócios

publicado em 22/07/2026

Foto: Sebrae

O Sebrae-SP lançou, na manhã desta terça-feira (21), o programa Cidade Empreendedora para os gestores públicos de Votuporanga. Realizado no Escritório Regional do Sebrae-SP, o encontro reuniu secretários municipais, lideranças e representantes das diferentes áreas da Prefeitura de Votuporanga para apresentar as estratégias que serão desenvolvidas ao longo de 2026 com foco no fortalecimento da economia local.Neste ciclo, o município atuará em oito eixos estratégicos do programa, gestão e políticas públicas; lideranças locais e governança; simplificação; sala do empreendedor; compras públicas e acesso a crédito; inclusão socioprodutiva; identidade, vocações e mercado; e inovação.“A parceria com o Sebrae-SP fortalece a capacidade do município de planejar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico. O Cidade Empreendedora nos oferece ferramentas para modernizar a gestão, incentivar o empreendedorismo e criar um ambiente cada vez mais favorável para quem investe, gera empregos e contribui para o crescimento de Votuporanga”, disse o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba.A iniciativa tem como objetivo apoiar a administração municipal na implementação de políticas públicas voltadas à melhoria do ambiente de negócios, ao incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento sustentável do município.O programa também prevê ações para fortalecer a governança, ampliar a integração entre as secretarias municipais e valorizar as vocações econômicas do município, que contribui para a construção de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento de pequenos negócios.“O Cidade Empreendedora promove uma atuação integrada entre o poder público e o Sebrae-SP, permite que as políticas de desenvolvimento sejam planejadas de forma estratégica e alinhadas às necessidades do município. Ao trabalhar diferentes áreas da administração de maneira coordenada, criamos condições para fortalecer o empreendedorismo, gerar oportunidades e impulsionar a economia local”, afirmou Evelise Galbe, consultora de negócios do Sebrae-SP.A metodologia do Cidade Empreendedora reúne soluções voltadas à gestão pública e ao desenvolvimento territorial, apoiando os municípios na criação de políticas capazes de estimular o crescimento econômico, aumentar a competitividade dos pequenos negócios e melhorar os serviços oferecidos à população.