Ele era morador de longa data do bairro Santa Amélia

publicado em 01/06/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu, na madrugada desta segunda-feira (1º), aos 79 anos, Venerando Marcílio Pereira, motorista de caminhão e ônibus aposentado, carinhosamente conhecido como “Nando”, morador Santa Amélia.

Ele deixa cinco filhos, nove netos e quatro bisnetos, além de demais familiares e amigos.