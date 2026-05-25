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Falecimento
Falece o ex-motorista Venerando Marcílio Pereira, aos 79 anos
Ele era morador de longa data do bairro Santa Amélia
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