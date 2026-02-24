Festa será realizada de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, com programação musical, rodeio internacional e ampla estrutura para o público

publicado em 05/03/2026

A segunda edição do Votu International Rodeo promete agitar toda a região entre os dias 7 e 10 de maio. Foto: Divulgação

Votuporanga segue na rota do turismo de eventos, atraindo a atenção nacional. Depois de receber de volta o Oba Festival, a cidade já aguarda mais uma grande festa. Com entrada gratuita, a segunda edição do Votu International Rodeo promete agitar toda a região entre os dias 7 e 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, reunindo shows, montarias em touros, parque de diversões e uma megaestrutura preparada para receber milhares de visitantes. A organização é do Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Câmara Municipal.Na quinta-feira (7/5), Luan Santana abre a programação. Na sexta-feira (8/5), a dupla Matheus & Kauan sobe ao palco. No sábado (9/5), o público confere os shows de Rio Negro & Solimões e do DJ Alok. Já no domingo (10/5), Dia das Mães, Leonardo encerra o evento.A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, destaca a importância do evento para o fortalecimento das tradições. “O Votu International Rodeo fortalece nosso calendário cultural e turístico, amplia as opções de lazer para a população e projeta Votuporanga no cenário regional, nacional e internacional. Além disso, é uma iniciativa que valoriza e cultiva a tradição do modo de viver sertanejo, que faz parte da identidade cultural de muitas cidades do interior paulista. Ao mesmo tempo em que preserva essa tradição, o evento atrai visitantes, movimenta a economia e gera oportunidades para diversos setores da cidade”, afirma.Para o prefeito Jorge Seba, os grandes eventos que têm sido promovidos na cidade impulsionam a economia e consolidam Votuporanga como referência. “Estamos falando de um evento de grande porte, com entrada gratuita, que valoriza o município, fomenta o turismo e proporciona entretenimento de qualidade para as famílias. Além disso, fortalece o comércio local”, destaca. O município é um dos únicos do Brasil em oferecer um Centro de Eventos com mais de 6 mil m² de cobertura.Na arena, sete times formados por alguns dos melhores cowboys da atualidade enfrentam as boiadas mais temidas do país em busca de uma premiação composta por seis carros e três motos. Participam da disputa a Associação de Campeões de Rodeio (ACR), a Equipe Internacional, a Liga Nacional de Rodeio (LNR), a Arena Dreams Cup, a Ekip Rozeta, o Circuito Rancho Primavera (CRP) e a Top 20 RR Ecopower.Com mais de 200 mil metros quadrados, o Centro de Eventos oferece infraestrutura completa, incluindo arquibancadas, banheiros de alvenaria, calçamento, iluminação, estacionamento e pavilhão coberto de quase 6 mil metros quadrados.Para ampliar a experiência do público, será montada uma estrutura removível de alto padrão, com megapalco equipado com telões de LED, jogos de luz e interatividade, além de arena, boate The Bull Club, parque de diversões, camarotes, Áreas VIP e praça de alimentação coberta.Dos nove veículos que integram a premiação, cinco serão destinados aos integrantes da equipe campeã e um ao vencedor da disputa individual. As três motos serão entregues ao proprietário do touro eleito o melhor da competição, ao responsável pela melhor boiada e à equipe vencedora na modalidade por times.Para ficar por dentro das atrações que movimentarão Votuporanga em 2026 acesso o Calendário de Eventos em www.votuporanga.sp.gov.br e acompanhe também pelas redes sociais (@prefvotuporanga).