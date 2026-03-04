O anúncio foi feito durante café da manhã na agência do Pozzobon, reunindo empresários, lideranças e imprensa

publicado em 05/03/2026

Na manhã desta quarta-feira (4), a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e o Sicoob Credlíder lançaram oficialmente a campanha. Foto: ACV

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e o Sicoob Credlíder lançaram oficialmente, na manhã desta quarta-feira (4), a campanha Votu Premiada Sicoob Credlíder / ACV, em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março. O anúncio foi feito durante café da manhã na agência do Pozzobon, reunindo empresários, lideranças e imprensa.A campanha vai sortear mais de R$ 20 mil em prêmios, sendo um vale-compras de R$ 10 mil e dez vales-compras de R$ 1 mil cada. O sorteio será realizado no dia 28 de março, às 10h, na Concha Acústica, e a entrega oficial dos prêmios acontecerá no dia 1º de abril, no Sicoob Credlíder do Pozzobon.Além de premiar os consumidores, a campanha também vai reconhecer os profissionais de vendas: os comerciários responsáveis pelas vendas sorteadas receberão R$ 300 em vale-compras cada, valorizando quem está na linha de frente do comércio local.Os cupons serão distribuídos em todas as lojas associadas participantes no período de 7 a 21 de março. A organização reforça a importância de os consumidores preencherem corretamente os dados, garantindo a validação para o sorteio.O lançamento contou com a presença da presidente da ACV, Natália de Haro; do diretor do Sicoob Credlíder, Osvaldo Caproni; da gerente do Senac, Eliane Godoi; do presidente da Airvo, Silvano Oliveira; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário; além de membros da diretoria, colaboradores e representantes da imprensa.A iniciativa reforça a parceria entre as instituições e o compromisso conjunto com o fortalecimento do comércio, o estímulo às vendas e o desenvolvimento econômico de Votuporanga, valorizando as empresas locais e incentivando a participação da comunidade.