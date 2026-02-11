Unidade Regional de Ensino (URE) supera meta estabelecida e registra crescimento expressivo no desempenho dos estudantes

publicado em 05/03/2026

Marcelaine, diretora da URE de Votuporanga, recebendo os prêmios em nome de todos os funcionários. Foto: Unidade Regional de Ensino

Da redaçãoA Unidade Regional de Ensino (URE) de Votuporanga conseguiu se destacar no cenário estadual de educação ao conseguir a Meta Ouro no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). O resultado, nota 5,7, representa um aumento de 39,02% em relação a 2024.De acordo com a URE Votuporanga, a meta para as avaliações realizadas em 2025 era 4,3. A nota alcançada de 5,7 demonstra uma evolução muito maior que o esperado. A regional é responsável por 18 municípios da região, abrangendo 30 escolas estaduais que atendem estudantes dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, além do ensino médio.Para a Chefe de Departamento da Unidade Regional de Ensino de Votuporanga, Marcelaine de Oliveira Ferreira, o resultado reflete o compromisso coletivo das equipes escolares com a aprendizagem dos estudantes.“Alcançar a Meta Ouro pelo segundo ano consecutivo é motivo de grande orgulho para toda a nossa rede. Esse resultado é fruto do trabalho dedicado das equipes gestoras, professores, estudantes, funcionários e também da equipe da Unidade Regional de Ensino. É um avanço construído coletivamente, com foco permanente na aprendizagem e na melhoria da qualidade da educação pública”, destacou.O Saresp monitora os avanços da educação no estado e procura, com base nos resultados da avaliação, obter indicadores educacionais que possam subsidiar a elaboração de intervenções técnico-pedagógicas. Aplicado desde 1996, o programa é aberto à participação das redes municipais e escolas particulares por meio de adesão. Através de convênio, as provas a serem aplicadas nas unidades administradas pelos municípios são custeadas pela Secretaria Municipal de Educação, já as instituições privadas arcam com os custos. As disciplinas avaliadas são Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.Em 2024, o Saresp introduziu uma nova categoria chamada Prova Ouro, com o objetivo de premiar tanto as unidades escolares quanto os estudantes que se destacarem no exame. A novidade estabelece bonificação para professores e equipe gestora, além de premiar as unidades que atingirem as metas ouro e diamante. A premiação varia de acordo com o número de alunos matriculados e o status da meta alcançada. As unidades que atingem a meta ouro recebem R$ 50,00 por aluno, enquanto aquelas que alcançam a meta diamante recebem R$ 100,00 por aluno, com os valores sendo destinados aos grêmios estudantis das respectivas escolas. Além disso, os estudantes que obtêm notas iguais ou superiores a oito na avaliação também são reconhecidos, recebendo certificados por mérito.