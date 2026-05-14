O modelo, antes associado apenas a resorts de luxo, passou a ganhar força em praias, hotéis e clubes turísticos de diferentes regiões do país

publicado em 22/05/2026

Por Jociene Ferreira PedriniO turismo brasileiro vive uma transformação silenciosa. E uma das maiores mudanças está justamente no crescimento do sistema day use. O modelo, antes associado apenas a resorts de luxo, passou a ganhar força em praias, hotéis e clubes turísticos de diferentes regiões do país. Em vez de contratar hospedagens completas, muitos viajantes preferem investir em experiências específicas durante a viagem.No Beach Club Paradiso, essa lógica aparece de forma clara. Mesmo turistas hospedados em pousadas menores ou em outros hotéis da cidade conseguem acessar a estrutura do espaço por um dia inteiro.A estratégia amplia o alcance do empreendimento e acompanha uma mudança no comportamento do consumidor turístico, que passou a buscar viagens mais flexíveis e personalizadas.O visitante monta o próprio roteiro. Em um dia, conhece o centro histórico de Porto Seguro. No outro, passa horas em um beach club privado, com alimentação liberada, recreação infantil e parque náutico.A experiência deixa de depender exclusivamente da hospedagem e passa a ser construída em fragmentos. Talvez por isso o sistema tenha crescido tanto nos últimos anos: ele permite ao turista acessar estruturas premium sem necessariamente de assumir os custos integrais de um resort durante toda a viagem.No fundo, o day use democratizou um pedaço do turismo de alto padrão e fez isso sem perder aquilo que todo turista procura quando chega ao litoral baiano: a sensação de que o dia deveria durar um pouco mais.