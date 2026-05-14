A mudança pode ser sentida nos novos empreendimentos próximos ao mar

publicado em 22/05/2026

Por Jociene Ferreira PedriniDurante muitos anos, Porto Seguro foi associado ao turismo popular, às excursões de estudantes e ao circuito clássico das barracas de praia lotadas. Mas o destino mudou. E a mudança não está apenas na estrutura hoteleira ou nos novos empreendimentos erguidos próximos ao mar. Ela aparece principalmente no comportamento do visitante.O turista que chega hoje ao sul da Bahia parece procurar algo diferente. Mais do que hospedagem, ele busca experiências completas, segurança, conveniência e espaços capazes de reunir lazer, descanso e entretenimento no mesmo ambiente.É nesse cenário que modelos integrados, como o desenvolvido pela Rede Intermares, começam a ganhar força na Costa do Descobrimento.Ao conectar resort, hotel flexível, beach club e atividades náuticas em uma mesma engrenagem turística, o grupo aposta numa lógica que vem crescendo em destinos brasileiros: transformar a viagem em uma experiência personalizada.A estratégia acompanha uma tendência nacional observada no setor de turismo após a pandemia. Muitos viajantes passaram a valorizar ambientes mais organizados, serviços concentrados e experiências familiares que reduzam deslocamentos e preocupações durante as férias.Na prática, Porto Seguro passou a operar em múltiplas camadas. O visitante pode buscar agito, ecoturismo, gastronomia, descanso ou experiências premium sem precisar sair da mesma região.Distritos como Trancoso, Caraíva e Arraial d’Ajuda ampliaram ainda mais essa diversidade turística. Ao mesmo tempo, praias mais tranquilas da Orla Norte passaram a atrair famílias e empreendimentos voltados ao turismo de permanência.Nesse novo desenho turístico, Porto Seguro parece tentar equilibrar dois mundos: o destino popular que ajudou a construir sua fama nacional e uma nova fase baseada em conforto, experiências integradas e permanência qualificada.