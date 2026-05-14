Localizada na Orla Norte de Porto Seguro, a praia ganhou espaço nos últimos anos justamente por oferecer o oposto do turismo apressado que marcou parte da história do município

publicado em 22/05/2026

Por Jociene Ferreira PedriniEntre as praias mais movimentadas de Porto Seguro, a Praia do Mutá parece seguir uma lógica própria. Ali, o mar desacelera. Localizada na Orla Norte da cidade, a praia ganhou espaço nos últimos anos justamente por oferecer o oposto do turismo apressado que marcou parte da história do município. As águas mornas e praticamente sem ondas atraem famílias inteiras, principalmente viajantes com crianças pequenas e turistas em busca de descanso.Em determinados horários do dia, quando a maré baixa transforma o mar em grandes piscinas naturais, a sensação é de que o oceano resolve fazer uma pausa e foi nesse ambiente que o Beach Club Paradiso consolidou sua proposta.O espaço ocupa uma área cercada por vegetação e integrada à faixa de areia, criando uma experiência que mistura praia, lazer privado e estrutura de resort. A circulação é tranquila, sem excesso de ambulantes, som alto ou trânsito intenso de pessoas, algo que muitos turistas passaram a valorizar nos últimos anos.Durante a visita técnica realizada pela reportagem, era possível observar um detalhe curioso: muitos visitantes permaneciam longos períodos simplesmente olhando o mar, sem pressa de sair dali. Crianças brincavam perto da água enquanto adultos alternavam entre os lounges e os brinquedos náuticos instalados no mar.Mais do que uma praia bonita, a Praia do Mutá parece vender uma sensação específica: a possibilidade de descansar sem precisar fugir completamente da infraestrutura turística.Talvez seja justamente isso que vem transformando o local em um dos pontos mais valorizados da nova fase turística de Porto Seguro.