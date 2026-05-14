o Beach Club Paradiso funciona no sistema day use all inclusive, aberto inclusive para turistas que não estão hospedados nos hotéis da rede
Foto: Instagram/@beachclubparadiso
Por Jociene Ferreira Pedrini
Localizado em uma das praias mais tranquilas da cidade, o Beach Club Paradiso funciona no sistema day use all inclusive, aberto inclusive para turistas que não estão hospedados nos hotéis da rede.
Das 9h às 16h30, alimentação, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, petiscos, almoço, picolés e atrações de lazer ficam liberados para os visitantes.
“Nosso diferencial está na experiência completa. A pessoa chega, encontra segurança, conforto, alimentação, recreação e ainda consegue aproveitar a praia com tranquilidade”, explica Luísa Andrade, Executiva de Contas da Rede Intermares.
Segundo ela, o local foi pensado especialmente para famílias, casais e turistas que desejam passar o dia sem preocupação logística. “O Beach Club é cercado por vegetação, é pé na areia e fica em uma das melhores praias de Porto Seguro. Temos monitoramento, segurança, equipe de apoio e uma estrutura preparada para receber tanto adultos quanto crianças”, afirma.
Entre os espaços mais movimentados do Beach Club está o parque náutico, uma espécie de playground aquático instalado no mar. Banana boat, pula-pula inflável, roletuber, caiaques e atividades monitoradas por salva-vidas fazem parte do pacote oferecido aos visitantes.