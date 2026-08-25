Entidade pede que prédios, monumentos e equipamentos públicos de Votuporanga recebam iluminação ou decoração verde durante setembro

publicado em 28/08/2026

Entidade pede que prédios, monumentos e equipamentos públicos de Votuporanga recebam iluminação ou decoração verde durante setembro Foto: Divulgação

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Votuporanga encaminhou ao poder público municipal uma solicitação para que espaços, prédios, monumentos e outros equipamentos públicos sejam iluminados ou decorados com a cor verde durante o mês de setembro.A iniciativa integra a Campanha Setembro Verde – Mês Oficial da Inclusão da Pessoa com Deficiência. A proposta é ampliar a visibilidade da causa e incentivar a população a refletir sobre inclusão, acessibilidade, respeito à diversidade, igualdade de oportunidades e garantia de direitos.De acordo com a APAE, o pedido está respaldado pela Lei Municipal nº 6.055, de 10 de outubro de 2017, que instituiu o Setembro Verde em Votuporanga. Entre as ações previstas pela legislação está a utilização da cor verde na iluminação e na decoração de espaços públicos como instrumento de conscientização.No documento, a entidade solicita que a ação seja realizada dentro das possibilidades e dos critérios técnicos do município, principalmente em locais com maior circulação de pessoas e visibilidade.A Campanha Setembro Verde teve início em 2015, por iniciativa da Federação das APAEs do Estado de São Paulo (FEAPAES-SP), em parceria com a APAE de Valinhos. Desde então, o movimento ganhou abrangência em diferentes regiões do país, promovendo ações voltadas ao combate ao preconceito e à discriminação contra as pessoas com deficiência.Segundo a APAE de Votuporanga, a iluminação e a decoração dos espaços públicos representam mais do que uma ação simbólica. A mobilização também funciona como uma estratégia de comunicação e sensibilização, levando a pauta da inclusão aos espaços de convivência da cidade.A entidade destacou ainda que permanece à disposição do município para colaborar com as atividades de divulgação e conscientização que serão desenvolvidas durante o Setembro Verde.