Em cinco anos, instituição quase triplicou de tamanho, ampliou sua base de associados e fortaleceu sua atuação junto a produtores rurais, empresas e famílias em todo o país

publicado em 26/08/2026

Foto: Sicredi

O Sicredi superou a marca de R$ 500 bilhões em ativos totais em julho de 2026, consolidando uma trajetória de forte expansão nos últimos cinco anos. Desde julho de 2021, os ativos cresceram 175%, passando de R$ 182,5 bilhões para R$ 502 bilhões. O avanço representa mais de R$ 319,5 bilhões adicionados ao balanço da instituição, tornando o Sicredi 2,8 vezes maior no período.O crescimento foi impulsionado pela combinação de presença física, relacionamento próximo e investimentos contínuos na evolução da experiência digital dos associados. O número de associados praticamente dobrou em cinco anos, passando de 5,28 milhões para 10,5 milhões.Buscando atender as pessoas de forma cada vez mais consultiva e próxima, o Sicredi abriu mais de mil agências desde 2021, ampliando sua presença física em 49% e alcançando a marca de mais de 3,1 mil pontos de atendimento em todo o país, distribuídos por mais de 2,1 mil municípios. Atualmente, a instituição está presente em mais de 200 municípios onde é a única instituição financeira com atendimento físico à população.“O alcance do marco reflete a confiança dos associados, a solidez do nosso modelo de negócio e a capacidade de crescer de forma sustentável, mantendo uma estrutura financeira robusta para apoiar o desenvolvimento das pessoas, das empresas e das comunidades onde atuamos.” afirma Alexandre Barbosa, diretor executivo de Administração e Finanças do Sicredi.No mesmo período em que os ativos cresceram 174%, a carteira de crédito expandida avançou 165,5%, passando de R$ 111,7 bilhões para R$ 296,7 bilhões. Esse crescimento reflete a expansão da atividade financeira do Sicredi como um todo. Para além do crédito, destacam-se também, entre os ativos, os títulos, aplicações interfinanceiras de liquidez e outros ativos financeiros, evidenciando o avanço da instituição tanto na concessão de crédito quanto na administração dos recursos confiados pelos associados.O desempenho acompanha a expansão do cooperativismo financeiro no Brasil. Em dezembro de 2025, os ativos do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo ultrapassaram a marca de R$ 1 trilhão, segundo dados do Banco Central. Com mais de R$ 500 bilhões em ativos, o Sicredi responde por aproximadamente metade desse volume, reforçando sua relevância para o desenvolvimento do segmento no país.