Levantamento divulgado pela escola reúne médias de estudantes do 3º ano entre 2009 e 2025, nas provas objetivas e na redação

publicado em 29/09/2026

Foto: Divulgação

O Colégio Celtas divulgou um levantamento com as médias de seus estudantes do 3º ano no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2009 e 2025. A série reúne 17 edições e compara os resultados da instituição com as médias das escolas particulares do Brasil, do estado de São Paulo e de Votuporanga.Segundo os gráficos apresentados pela escola, a média do Celtas nas provas objetivas foi de 619 pontos em 2025. Na redação, chegou a 808 pontos. O material mostra oscilações ao longo dos anos, mas aponta que a instituição manteve, em grande parte da série, médias acima dos grupos usados na comparação.A divulgação retoma uma mensagem publicada pelo colégio em 2015: “Não para ser a melhor, mas para, a cada ano, ser melhor.” Para a instituição, acompanhar os resultados permite avaliar o trabalho pedagógico, reconhecer avanços e identificar pontos que ainda precisam de atenção.Em texto que acompanha os gráficos, o Celtas atribui os resultados ao trabalho da coordenação e dos professores, além do empenho dos alunos. A escola afirma que utiliza o Enem como referência para acompanhar sua própria trajetória, e não como um ranking.As comparações divulgadas consideram apenas escolas particulares. Cada ponto da linha referente ao colégio representa a média de seus formandos do 3º ano, levando em conta os dois dias de prova. É uma história da qual a escola se orgulha e que continua sendo escrita a cada ano.