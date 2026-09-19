Destroços de helicóptero que levava cantor Rick são encontrados na Serra de Santa Catarina

publicado em 22/09/2026

Destroços de helicóptero que levava cantor Rick são encontrados na Serra de Santa Catarina (Foto: Reprodução redes sociais)

Uma equipe de resgate encontrou nesta terça-feira (22) os destroços do helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, na Serra de Santa Catarina. Cinco corpos foram localizados no local, conforme confirmou o Corpo de Bombeiros.O desaparecimento da aeronave ocorreu na tarde de segunda-feira (21). Entre os ocupantes estavam o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, além de Rick e dos dois tripulantes responsáveis pela condução do helicóptero. Até o momento, as identidades do piloto e do copiloto não foram divulgadas.Na manhã de segunda-feira (21), o helicóptero havia partido de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com São Joaquim, na região serrana, como destino. A aeronave, porém, não chegou ao município previsto. Para o período, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicava possibilidade de tempestades intensas na área.As equipes mobilizadas para a ocorrência incluíram uma aeronave utilizada na localização dos destroços, cerca de 40 bombeiros, dois cães treinados para buscas, mais de dez viaturas e drones equipados com tecnologia de identificação por meio de imagens térmicas.