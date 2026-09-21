Espaço, criado a partir do Plano Institucional de Humanização, oferece mais privacidade, conforto e segurança às famílias em momentos de maior sensibilidade

publicado em 23/09/2026

Foto: Santa Casa

Em um hospital, há momentos em que as palavras precisam ser ditas com cuidado, a escuta precisa ser atenta e até o silêncio precisa encontrar um lugar seguro para acontecer. É pensando nesses momentos que a Santa Casa de Votuporanga acaba de inaugurar a nova Sala de Acolhimento Familiar do Pronto-Socorro, um espaço dedicado a receber familiares e acompanhantes com mais privacidade, conforto e humanização.A iniciativa integra o Plano Institucional de Humanização, coordenado pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) da Instituição, e representa mais um avanço na construção de uma assistência que olha não apenas para o paciente, mas também para quem está ao seu lado.Uma parceria que transforma espaços em cuidadoPara que o projeto ganhasse forma e todo o conforto necessário, a Santa Casa contou com uma importante parceria com a iniciativa privada. A Pollus abraçou a proposta e realizou a doação integral do mobiliário da sala, contribuindo para a criação de um ambiente moderno, confortável e acolhedor.Mais do que mobiliar um espaço, a parceria representa a união de esforços em torno de um propósito comum: tornar a experiência hospitalar mais humana para pacientes, familiares e profissionais.Humanização que começa nos detalhesA criação da Sala de Acolhimento Familiar é resultado do trabalho conjunto de diferentes áreas da Instituição, que vivenciam diariamente os desafios e as particularidades do atendimento de urgência e emergência.Para Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, Gerente da Equipe Multidisciplinar, o espaço fortalece uma assistência baseada na empatia e no trabalho integrado. “O acolhimento no ambiente hospitalar não é apenas uma diretriz técnica, é uma postura de empatia. Ter um espaço físico estruturado e reservado dentro do Pronto-Socorro nos permite praticar a interdisciplinaridade de forma mais efetiva, garantindo que a escuta e o suporte multiprofissional aconteçam com a dignidade e a privacidade que o paciente e sua família merecem nos momentos de maior vulnerabilidade.”Para Grazieli Paschoalim, Coordenadora do Serviço Social, a sala também representa uma nova possibilidade de estar próximo de quem precisa de cuidado. “O Serviço Social atua diretamente na garantia de direitos e no suporte às famílias que chegam até nós em situações de crise e fragilidade. Essa sala representa um marco importante para a nossa abordagem. Aqui podemos oferecer um abraço, um olhar atento e uma escuta qualificada, sem as interrupções do fluxo do Pronto-Socorro. É cuidar de quem também precisa de cuidado.”A enfermeira responsável pelo Pronto-Socorro, Maraisa Rodrigues, destaca que a estrutura contribui para equilibrar a agilidade necessária ao atendimento de emergência com a atenção dedicada aos familiares.“A rotina de um Pronto-Socorro é intensa e dinâmica, mas o fator humano nunca pode ser deixado em segundo plano. Essa sala nos permite separar a agilidade da assistência médica do momento de conversa, acolhimento e orientação dos familiares. Isso traz tranquilidade para a equipe e, acima de tudo, respeito e segurança para os acompanhantes.”Um espaço para acolher, ouvir e cuidarA nova Sala de Acolhimento Familiar já está em funcionamento e reforça uma convicção que faz parte da essência da Santa Casa: cuidar vai muito além de oferecer assistência médica.É também estar presente nas conversas difíceis, respeitar a privacidade, oferecer conforto e reconhecer que, por trás de cada paciente, existe uma história, uma família e sentimentos que também precisam ser acolhidos.Porque, em alguns momentos, cuidar é oferecer um lugar onde alguém possa respirar, ouvir, compreender e simplesmente sentir-se amparado.