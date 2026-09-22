Doação foi preparada por membros e voluntários da Primeira Igreja Batista de Votuporanga e será destinada a gestantes em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Hospital

publicado em 24/09/2026

Doação foi preparada por membros e voluntários da Primeira Igreja Batista de Votuporanga e será destinada a gestantes em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Hospital Foto: Santa Casa

Há gestos que parecem simples, mas que chegam exatamente quando mais são necessários. Foi com esse propósito que membros e voluntários da Primeira Igreja Batista em Votuporanga se mobilizaram para preparar e entregar 100 kits de higiene à Maternidade da Santa Casa de Votuporanga.Ao todo, foram reunidos 500 produtos, que agora serão destinados às gestantes e mães que mais precisam, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social ou que chegam ao Hospital em caráter de urgência, muitas vezes sem tempo ou condições de trazer consigo todos os itens necessários para esse momento tão especial.Mais do que produtos, os kits representam uma forma concreta de acolhimento. Cada item foi preparado com cuidado por pessoas que acreditam que ajudar também é uma maneira de demonstrar amor.A iniciativa nasceu da mobilização dos próprios membros da Igreja e de voluntários, movidos pelo desejo de fazer o bem e inspirados pelo exemplo de Cristo no amor ao próximo. A proposta de Amor e Cuidado se transforma, assim, em uma ação que ultrapassa a doação: chega às mãos de mães que, naquele momento, precisam sentir que não estão sozinhas.A Primeira Igreja Batista é uma parceira histórica da Santa Casa e, ao longo dos anos, tem demonstrado esse compromisso por meio de diferentes gestos de solidariedade. São iniciativas que, muitas vezes, começam de maneira simples, mas fazem diferença na rotina de quem precisa de cuidado.Na Maternidade, os kits terão uma finalidade especialmente importante. A equipe poderá identificar as mães que apresentam maior vulnerabilidade e realizar a entrega de acordo com a necessidade, garantindo que elas tenham acesso a itens básicos de higiene durante a permanência no Hospital e no período próximo ao nascimento do bebê.Para a enfermeira obstetra Gessimária Ramos, a iniciativa representa muito mais do que uma doação.“Nós só temos a agradecer à Primeira Igreja Batista por esse gesto tão bonito de amor e cuidado. Esses kits chegam para fazer a diferença na vida de mães que, muitas vezes, chegam aqui em uma situação de urgência e não conseguiram trazer alguns itens. É uma ajuda que acolhe, que cuida e que demonstra que existe alguém olhando por elas com carinho. Em nome de toda a equipe da Maternidade e das mães que serão beneficiadas, o nosso muito obrigada.”A entrega reforça uma corrente de solidariedade que faz parte da história da Santa Casa de Votuporanga: unir pessoas e instituições em torno de um mesmo propósito, tornando o cuidado ainda mais humano.Porque, na chegada de um bebê, cada detalhe importa. E quando uma mãe recebe, junto com os cuidados da assistência, um gesto de carinho, ela também recebe uma mensagem que vai além daquele momento: você é importante, sua história importa e você não está sozinha.