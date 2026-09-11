São três opções de cursos, com 20 vagas cada; inscrições começam nesta quinta-feira pelo site Emprega Votu

publicado em 17/09/2026

São três opções de cursos, com 20 vagas cada; inscrições começam nesta quinta-feira pelo site Emprega Votu Foto: Prefeitura de Votuporanga

Quem busca qualificação profissional terá três novas oportunidades gratuitas em Votuporanga. A Prefeitura, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani" (CTMO), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senac, oferece os cursos 'Publicidade Inteligente: Inteligência Artificial Aplicada ao Conteúdo', 'Liderança para Novos Líderes' e 'Gestão e Supervisão de Vendas'.Serão oferecidas 20 vagas para cada curso e as inscrições começam nesta quinta-feira (17/9) e podem ser feitas pelo site www.empregavotu.com.br . As aulas serão realizadas no Senac Votuporanga, localizado na Rua Guaporé, nº 3.221, no bairro San Remo.O curso 'Publicidade Inteligente: Inteligência Artificial Aplicada ao Conteúdo' é destinado a pessoas com idade mínima de 16 anos que estejam, pelo menos, cursando o Ensino Médio. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com início previsto para 1º de outubro. Já os cursos 'Liderança para Novos Líderes' e 'Gestão e Supervisão de Vendas' exigem Ensino Médio completo e terão aulas aos sábados, das 8h às 12h, com início previsto para 3 de outubro. Para participar do curso de 'Gestão e Supervisão de Vendas', é necessário ter, ainda, idade mínima de 18 anos.A iniciativa amplia o acesso à qualificação profissional e contribui para o desenvolvimento de competências alinhadas às necessidades do mercado de trabalho. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o CTMO pelo telefone (17) 3406-1488, ramal 208, ou com o Senac pelo (17) 3426-6708.