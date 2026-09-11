Evento realizado no Centro de Eventos Helder Galera teve renda 100% destinada ao Hospital, fortalecendo o atendimento à população pelo SUS

publicado em 14/09/2026

Evento realizado no Centro de Eventos Helder Galera teve renda 100% destinada ao Hospital, fortalecendo o atendimento à população pelo SUS Foto: Santa Casa

A união entre tradição, solidariedade e compromisso com a saúde marcou a realização da 11ª edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga. O evento reuniu um grande público no Centro de Eventos Helder Galera, em um dia especial de confraternização, generosidade e apoio à instituição que cuida da saúde de milhares de pessoas.Com a participação de doadores, arrematadores, parceiros, voluntários e da comunidade, o leilão reafirmou a força da mobilização em favor da Santa Casa. Toda a renda arrecadada será destinada 100% ao Hospital, contribuindo para a manutenção e o fortalecimento dos serviços oferecidos à população.A Santa Casa de Votuporanga é o único hospital da cidade que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desempenhando um papel essencial na assistência à comunidade e aos municípios da região. Cada contribuição recebida por meio do leilão representa uma oportunidade de continuar investindo em cuidado, estrutura e qualidade no atendimento.Abertura marcada por gratidão e bênçãoA programação teve início com a abertura oficial conduzida pelo provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero, acompanhado de Rosemir Lopes, conhecido como Milão, responsável pela Captação de Recursos da instituição, e dos padres Alan e Carlos, que realizaram a bênção do evento.O momento reforçou o significado da iniciativa e a importância da união de esforços em torno de uma causa que impacta diretamente a vida da população.“Ultrapassar a marca de meio milhão de reais em arrecadação é motivo de muita alegria e gratidão. Esse resultado só foi possível graças à união de esforços, à generosidade dos doadores, ao compromisso dos arrematadores e à dedicação da nossa comissão voluntária. Cada recurso arrecadado será muito importante para a Santa Casa de Votuporanga, contribuindo para que possamos continuar oferecendo assistência à população que depende do SUS. Nosso muito obrigado a todos que fizeram parte dessa história”, destaca Amaro.Comissão voluntária: dedicação que transformaUm dos grandes destaques do 11º Leilão de Gado foi o trabalho incansável da comissão voluntária organizadora, formada por pessoas que dedicam tempo, talento e disposição para fazer a solidariedade acontecer.Muito antes do evento, esses voluntários se mobilizaram na organização, na busca por doações, na articulação com parceiros e em todos os detalhes necessários para a realização do leilão. O empenho de cada integrante foi fundamental para reunir a comunidade e transformar a iniciativa em um momento de união em prol da saúde.A Santa Casa de Votuporanga reconhece e agradece profundamente a essa comissão, cuja dedicação demonstra que, quando a comunidade se une por um propósito maior, é possível construir resultados que fazem a diferença.Solidariedade que se transforma em cuidadoO sucesso do 11º Leilão de Gado é resultado da participação de muitas mãos. Produtores, empresas, parceiros, voluntários, arrematadores e toda a comunidade que prestigiou o evento contribuíram para fortalecer uma causa que pertence a todos.A Santa Casa de Votuporanga expressa sua gratidão a cada pessoa que colaborou, doou, participou ou acreditou nessa iniciativa.Mais do que um leilão, o evento foi uma demonstração de amor à vida e de compromisso com a saúde.Cada gesto de solidariedade ajuda a manter viva a missão da Santa Casa: acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós.