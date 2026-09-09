Evento “Doce Espera” reúne papais e mamães em uma manhã de informação, troca e acolhimento para tornar a jornada da maternidade mais leve e segura

publicado em 16/09/2026

Foto: Divulgação

Gerar um bebê é viver um mundo de descobertas. É preparar o quarto, imaginar o rostinho, escolher o nome, fazer planos. Mas também é ter dúvidas, sentir medo, criar expectativas e, muitas vezes, se perguntar: “Será que estou preparado?”Foi pensando justamente nesses sentimentos tão presentes na chegada de um filho que o SanSaúde criou o “Doce Espera”, um encontro dedicado aos seus beneficiários que estão vivendo a gestação e se preparando para o nascimento.A proposta é simples, mas muito especial: estar perto das famílias em uma das fases mais importantes de suas vidas.O encontro será realizado no dia 26 de setembro, a partir das 8h, no Centro Clínico SanSaúde. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (17) 3426-3000.O que esperar do parto? Quais são as vias de parto? Como se preparar para a amamentação? E quando o bebê chegar? Como cuidar do recém-nascido? Como lidar com todas as emoções do puerpério?São perguntas que fazem parte da vida de muitas famílias e que, no “Doce Espera”, ganham espaço para serem conversadas com profissionais especializados.A programação contempla Pré-Natal e Vias de Parto, Aleitamento Materno, Visita Guiada à Maternidade, Puerpério e Cuidados com o Recém-Nascido. E, para tornar o momento ainda mais afetivo, o encontro também contará com arte gestacional.“Queremos que esse seja um momento em que os beneficiários possam parar, respirar e se preparar para a chegada do bebê. A informação traz segurança, mas o acolhimento também é fundamental”, explica a gestora do plano, Luana Pucci Alvarenga.Segundo ela, promover esse tipo de iniciativa é uma maneira de o SanSaúde estar presente para além dos momentos em que o beneficiário precisa de atendimento.“A chegada de um filho muda tudo. É uma fase de muita alegria, mas também de inseguranças e descobertas. Estar ao lado das nossas famílias nesse momento é uma forma de demonstrar que o cuidado do plano acompanha cada etapa da vida.”Idealizadora do projeto, a enfermeira Luana Prates conhece de perto as dúvidas e os sentimentos que acompanham a chegada de um bebê. Para ela, preparar uma família para a maternidade é também oferecer espaço para que ela se sinta segura para perguntar, conversar e aprender.“Quando falamos em maternidade, não estamos falando apenas do nascimento. Existe todo um caminho até chegar ali e, depois, muitos outros desafios. O nosso objetivo é que os papais e mamães tenham informação para tomar decisões mais conscientes e se sintam acolhidos durante esse processo.”A escolha dos temas não foi por acaso. Cada assunto da programação conversa com uma necessidade real das famílias.O enfermeiro obstetra Nazir de Oliveira aborda o pré-natal, as vias de parto e os cuidados com o recém-nascido. A enfermeira obstetra Gessimaria Ramos conversa sobre aleitamento materno, trazendo orientações para um dos momentos que mais despertam dúvidas entre as mães. Já a psicóloga Stéphany Teds Pereira fala sobre o puerpério, período de intensas transformações físicas e emocionais.A visita guiada à maternidade da Santa Casa também tem um significado especial: conhecer o lugar onde o bebê poderá nascer ajuda a transformar o desconhecido em algo mais familiar e tranquilo.No fim, o Doce Espera é sobre isso: preparar, mas também acolher. Porque, quando um bebê está chegando, não nasce apenas uma criança. Nasce uma família em uma nova versão.E poder contar com informação, profissionais preparados e uma rede de cuidado durante essa transformação torna a espera ainda mais especial.