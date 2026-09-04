Mais de 30 profissionais que integram a rede de comunicação da entidade já confirmaram participação no evento, que será realizado de 15 a 19 de setembro, em Canelones

publicado em 15/09/2026

Vista da Ponte Américas no horizonte de Canelones, na divisa com a capital Montevidéu Foto: Divulgação

A realização do Encontro Internacional de Jornalistas e Comunicadores de Turismo, em Canelones, no Uruguai, ganha cada vez mais alcance nacional. Mais de 30 profissionais de comunicação especializados em turismo, representantes de Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins, participam do encontro que começa hoje e segue até sábado (19). O jornal A Cidade estará no evento.Além de acompanhar a programação e produzir conteúdos para seus próprios veículos, sites e redes sociais, os participantes terão um papel importante na ampliação da divulgação do Encontro por meio da Rede Febtur de Comunicação, compartilhando informações, notícias e conteúdos com jornalistas e comunicadores de outros estados brasileiros.A iniciativa reforça uma das principais propostas do encontro: aproximar profissionais que atuam na comunicação do turismo e ampliar a circulação de informações sobre destinos, experiências e oportunidades de cooperação entre Brasil e Uruguai.Durante cinco dias, jornalistas e comunicadores brasileiros terão contato com atrativos, iniciativas e experiências turísticas do Departamento de Canelones e de Montevidéu, além de participarem de momentos de integração e intercâmbio profissional.Para a Febtur, a presença de profissionais de diferentes regiões brasileiras representa também uma oportunidade de mostrar a diversidade do turismo brasileiro e fortalecer a comunicação especializada como instrumento de promoção dos destinos.A expectativa é que a programação realizada no Uruguai ultrapasse as fronteiras do evento presencial e gere uma ampla rede de conteúdos, conectando Canelones a diferentes públicos e mercados brasileiros por meio dos veículos, redes sociais e canais de comunicação dos participantes.