A Santa Casa de Votuporanga recebeu um certificado concedido pela Central Estadual de Transplantes e pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

publicado em 04/09/2026

A Santa Casa de Votuporanga recebeu um certificado concedido pela Central Estadual de Transplantes e pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo Foto: Santa Casa

Atrás de cada ato de doação existe um gesto de amor profundo e uma rede de profissionais dedicados a acolher famílias e permitir que a vida continue. Em reconhecimento a esse trabalho marcado pela sensibilidade e pela excelência técnica, a Santa Casa de Votuporanga recebeu um certificado concedido pela Central Estadual de Transplantes e pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, durante o V Encontro das Equipes Hospitalares de Doação para Transplante (V E-DOT).A honraria destaca a dedicação da E-DOT da Instituição na identificação, notificação e viabilização de doadores, contribuindo diretamente para a rede de transplantes no estado. Representando a Santa Casa de Votuporanga na solenidade, estiveram presentes a enfermeira da captação, Dayani Ganassim Pinheiro, e o coordenador do setor, Bruno Henrique Chiquetto.O esforço continuo e humanizado da equipe possibilitou a captação de 130 córneas e 13 notificações de morte encefálica (que podem ocasionar em doação de múltiplos órgãos), trazendo esperança para centenas de pacientes e suas famílias.Dados recentes do Sistema Estadual de Transplantes mostram o grande impacto desse trabalho na nossa região. A Santa Casa foi o segundo hospital com maior número de doações de córneas em toda a área de cobertura. O resultado reflete a eficiência técnica da equipe e, acima de tudo, a sensibilidade no suporte prestado às famílias no momento do luto.Para o coordenador da E-DOT, Bruno Henrique Chiquetto, esse prêmio pertence ao esforço coletivo de toda a comissão e à generosidade das famílias doadoras. "Esse reconhecimento reflete o empenho e a sensibilidade de toda a comissão e dos profissionais que atuam diretamente nesse processo tão delicado. Cada etapa exige dedicação absoluta, empatia e alinhamento de toda a equipe hospitalar. Mas, acima de tudo, esse certificado pertence a cada família que, no momento mais difícil da perda, disse 'sim' à doação, transformando a saudade na chance de um recomeço para quem esperava por um transplante”, disse.A homenagem ganha ainda mais relevância ao coincidir com Setembro Verde, mês nacional dedicado à conscientização e ao incentivo sobre a doação de órgãos e tecidos. No Brasil, o processo só acontece com a autorização dos familiares diretos. Por isso, a atitude mais transformadora que alguém pode ter é conversar em casa com quem ama e deixar clara a sua intenção de ser um doador.Um único doador tem o poder de salvar e melhorar a qualidade de vida de diversas pessoas. Com acolhimento, respeito e uma equipe unida, a Santa Casa reafirma o seu propósito diário de valorizar o ser humano e manter viva a esperança na saúde.