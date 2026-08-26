Este ano, o leilão conta com uma grande novidade: a edição será realizada em um novo espaço, o Centro de Eventos Helder Galera

publicado em 02/09/2026

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Falta muito pouco para um dos momentos mais aguardados e solidários do nosso calendário regional! No próximo dia 13 de setembro, a partir das 11h, toda a "galera do bem" de Votuporanga e região estará reunida para o tradicional 11º Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga.Este ano, o leilão conta com uma grande novidade: a edição será realizada em um novo espaço, o Centro de Eventos Helder Galera, ocorrendo logo após o 2º Grand Prix de Ranch Sorting. A iniciativa une o amor pela causa da saúde ao espírito fraterno de quem ajuda a salvar vidas todos os dias.Para o diretor do Hospital, Marcos Garcia, o evento demonstra a força da união comunitária em favor da instituição. "O Leilão de Gado já é uma tradição de solidariedade. Ver a mobilização da nossa comunidade e da região em prol da Santa Casa nos enche de orgulho e gratidão. É um esforço conjunto que se transforma diretamente em melhorias, tecnologia e assistência acolhedora para quem mais precisa", destacou.A participação da população é essencial para o êxito da iniciativa, e existem diversas maneiras de somar forças com o Hospital:Realizando doações: Produtores, empresários e apoiadores interessados em colaborar com prendas ou animais para o leilão podem entrar em contato com o setor de Captação de Recursos pelo telefone (17) 3405-9133.Seja um voluntário: Servir mesas, auxiliar na logística ou apoiar a organização geral são gestos valiosos que ajudam diretamente a salvar vidas no dia do evento.Almoce conosco: O evento contará com almoço completo, bebidas, espetos e novidades gastronômicas com preços acessíveis. Toda a renda obtida será 100% revertida para os atendimentos e melhorias da Santa Casa.Arrematando os lances: Os lances contarão com condições e formas de pagamento diferenciadas para facilitar a participação de todos os arrematantes.O responsável pelo setor de Captação de Recursos da Santa Casa, Rosemir Lopes (conhecido carinhosamente como Milão), reforça o convite e destaca a importância de cada gesto. "Cada doação, cada prato vendido e cada lance arrematado se convertem em saúde, materiais e atendimento digno para milhares de famílias de Votuporanga e dos 52 municípios da nossa região. Convidamos todos a estarem conosco no Centro de Eventos Helder Galera para um dia de confraternização e solidariedade", finalizou.