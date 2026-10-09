Exames realizados em tumor retirado do pulmão direito confirmaram adenocarcinoma pulmonar; procedimento durou aproximadamente 90 minutos e terminou sem intercorrências

publicado em 13/10/2026

Papa Leão XIV Foto: @pontifex

O Vaticano comunicou que o papa Leão XIV foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, uma forma de câncer que atinge os pulmões. A confirmação ocorreu após a análise de um nódulo retirado durante uma intervenção cirúrgica realizada nesta terça-feira (13), na qual os médicos removeram a formação tumoral localizada no pulmão direito do pontífice.De acordo com as informações divulgadas no boletim médico, a operação levou aproximadamente uma hora e meia para ser concluída, sem registro de complicações. Após o procedimento, o papa despertou normalmente e retornou ao quarto hospitalar, onde permanece em recuperação.Inicialmente, a cirurgia estava programada para começar às 11h, conforme o horário de Brasília. Entretanto, a chegada de Leão XIV ao Hospital Gemelli ocorreu cerca de uma hora depois do previsto, provocando o adiamento do início da intervenção.A realização do procedimento havia sido anunciada pelo próprio pontífice durante o fim de semana. A recomendação médica ocorreu depois da identificação de uma lesão pulmonar, informação que surpreendeu os fiéis durante uma oração na Praça de São Pedro.Aos 71 anos, Leão XIV não apresenta outros problemas de saúde conhecidos, conforme as informações divulgadas.