Municípios vizinhos recebem partidas, provas e alojamentos de delegações, ampliando a estrutura de apoio à maior competição esportiva do Est

publicado em 13/10/2026

Municípios vizinhos recebem partidas, provas e alojamentos de delegações, ampliando a estrutura de apoio à maior competição esportiva do Estado Foto: Prefeitura de Votuporanga

O espírito esportivo dos 88º Jogos Abertos do Interior "Horácio Baby Barioni" vai além das disputas realizadas em Votuporanga e também se manifesta na integração entre os municípios da região. Cidades vizinhas participam da estrutura de apoio à competição, recebendo atletas e delegações em alojamentos e disponibilizando espaços esportivos para algumas das disputas, em uma parceria que contribui para a realização dos Jogos e amplia os benefícios gerados pelo evento.Entre os municípios que receberão competições está Valentim Gentil, que será palco das disputas de Futebol no Estádio Municipal Raphael Cavalin, além de Badminton e Ginástica Artística na quadra da Escola Estadual "Prof. Cícero Usberti". Em Parisi, o Ginásio de Esportes receberá as disputas de Tênis de Mesa, enquanto a quadra esportiva da EMEF "Irene Zaneti Fonseca" será utilizada para o Voleibol. Já Meridiano receberá partidas de Voleibol na Quadra Poliesportiva "Osvaldir Rizzato".Além dos espaços esportivos, municípios da região também disponibilizarão alojamentos para receber atletas e integrantes das delegações durante o período da competição. Álvares Florence, Cosmorama, Nhandeara e Sebastianópolis do Sul estão entre as cidades que contribuirão com essa estrutura, utilizando escolas estaduais para acomodar os participantes.Essa integração regional amplia a capacidade de atendimento dos Jogos Abertos e também leva o movimento gerado pela competição para além de Votuporanga. A presença de atletas, dirigentes, equipes técnicas e demais profissionais movimenta hotéis, restaurantes, supermercados, postos de combustíveis, comércio e outros serviços, gerando impacto econômico nas cidades que integram essa estrutura de apoio.Com Votuporanga como sede principal, os Jogos Abertos criam uma rede de colaboração que une municípios em torno do esporte, compartilhando espaços, estruturas e esforços para receber as delegações e viabilizar as competições. A parceria fortalece os vínculos entre as cidades e faz com que o movimento provocado pela competição ultrapasse as arenas esportivas, alcançando também o comércio, os serviços e a economia regional.