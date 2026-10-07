O encontro reuniu profissionais, gestores e especialistas para discutir temas ligados à rotina das instituições de saúde, como gestão hospitalar, controle de infecção, sustentabilidade, facilities e eficiência operacional.

publicado em 09/10/2026

Foto: Santa Casa

A Santa Casa de Votuporanga e a RL Higiene realizaram nesta quarta-feira (8), o 1º Simpósio de Gestão Hospitalar, no Firenze Eventos, em Votuporanga. O encontro reuniu profissionais, gestores e especialistas para discutir temas ligados à rotina das instituições de saúde, como gestão hospitalar, controle de infecção, sustentabilidade, facilities e eficiência operacional.A programação nasceu da parceria entre a Santa Casa e a RL Higiene. Participaram Marcelo Boeger, consultor e gestor em Hotelaria e Facilities na Hospitalidade Consultoria; Mário César Bernardes, diretor-geral da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos no Brasil; Miguel Gori, sócio-diretor da Fluxos Gestão e Resultados LTDA; Ricardo Vacaro, diretor-geral da RL Higiene; Daiane Nazzi de Souza, coordenadora de Facilities da Santa Casa; e Sara Paulino dos Anjos, supervisora de Enfermagem do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Instituição.O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, e a secretária municipal da Saúde de Votuporanga, Ivonete Félix do Nascimento e Rossana Flávia Rodrigues Silvério, Articuladora da Região de Saúde de Votuporanga, também participaram com pronunciamentos institucionais. Na abertura, Amaro destacou que sustentabilidade hospitalar vai além do equilíbrio financeiro e envolve criar condições para que a Instituição continue funcionando 24 horas por dia, com assistência de qualidade e humanizada.Ele ressaltou a importância da busca por recursos, das ações de captação e da eficiência operacional. Segundo o provedor, a acreditação ONA contribuiu para fortalecer uma cultura de organização, padronização, acompanhamento deprocessos e melhoria contínua. “Tão importante quanto buscar novos recursos é saber administrar bem aquilo que temos”, afirmou.A parceria entre a Santa Casa e a RL Higiene, que já se aproxima de quatro anos, também foi apresentada. Caio da Fonseca Jeronymo, sócio-diretor da RL Higiene de Presidente Prudente, destacou que encontros como o simpósio ajudam gestores e tomadores de decisão a compreender melhor o impacto do controle de infecção e dahigienização hospitalar.Para ele, o controle de infecção é um dos principais indicadores dos resultados da limpeza e higiene. “Se as instituições de saúde conseguirem dimensionar melhor isso e entender o tamanho do impacto, conseguem fazer uma gestão muito melhor, que vai impactar principalmente na vida das pessoas e também nos resultados do hospital”, explicou.Caio lembrou que a parceria envolveu preparação, implantação e acompanhamento contínuo. O trabalho já incluiu cerca de 200 horas de treinamento, além da construção de carrinhos, instalações e capacitações periódicas. Atualmente, a equipe realiza reciclagens teóricas a cada três meses e acompanha mensalmente as operadoras de limpeza, com foco na melhoria dos processos.O simpósio reforçou a proposta de transformar experiências práticas em aprendizado compartilhado. Ao reunir especialistas e profissionais, o encontro criou um espaço de troca sobre segurança, eficiência e qualidade no atendimento hospitalar.