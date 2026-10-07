O período teve início com a Missa de Abertura do Jubileu dos 50 Anos, no último dia 30, quando também ocorreu a apresentação da logomarca oficial dos 50 anos

publicado em 09/10/2026

Para a ocasião especial, a paróquia comissionou uma logomarca exclusiva que vai adornar as celebrações Foto: Paróquia Santa Luzia

A Paróquia Santa Luzia, em Votuporanga, está próxima de completar 50 anos de história em Votuporanga. Para celebrar a ocasião especial, a comunidade paroquial iniciou uma caminhada jubilar que se estenderá por um ano, preparando para a grande celebração em 1º de setembro de 2027.O período teve início com a Missa de Abertura do Jubileu dos 50 Anos, no último dia 30, quando também ocorreu a apresentação da logomarca oficial dos 50 anos. Adesivos comemorativos foram distribuídos para os paroquianos.Durante o Ano Jubilar, será reinstalada a Galeria dos Líderes, acompanhada de uma homenagem aos antigos e atuais coordenadores e de um vídeo comemorativo com mensagens daqueles que ajudaram e continuam ajudando na construção da comunidade. Também será realizada uma recordação da história das Pastorais, Movimentos e Conselhos, por meio de banners que apresentarão à comunidade um pouco da trajetória desses grupos.A própria história da Paróquia Santa Luzia também será apresentada por meio de quadros que recordarão momentos importantes de sua caminhada, incluindo a história das comunidades que nasceram a partir dela e hoje seguem sua própria missão. Está prevista também uma Moção da Câmara Municipal, como forma de reconhecimento à trajetória da Paróquia Santa Luzia e à sua presença na história da cidade.A programação contemplará ainda um momento especial dedicado à Capela Santo Reis e Nossa Senhora da Paz, com a recordação de sua trajetória e de sua importância na caminhada da comunidade. A praça da Capela também receberá uma homenagem ao Padre Silvio Roberto dos Santos, sacerdote da Paróquia Santa Luzia e cujo ministério esteve ligado a vários momentos importantes do local. E o salão da Capela será nomeado de Nossa Senhora da Paz.1º de setembro de 2027 é a data em que a Paróquia Santa Luzia completará oficialmente 50 anos de sua criação. A programação contará com uma Missa Solene, considerada momento central de ação de graças a Deus por toda a caminhada realizada.Durante essa celebração, será inaugurado também um Monumento dos 50 Anos, que permanecerá como uma lembrança permanente deste momento histórico. “Será uma marca visível de uma história que não pertence somente à geração atual, mas a todos aqueles que passaram pela comunidade e ajudaram a construí-la”, afirmou a paróquia.De acordo com a equipe paroquial, “celebrar 50 anos de sua criação é muito mais do que recordar uma data: é olhar para a caminhada realizada, agradecer a Deus por todas as graças recebidas, homenagear aqueles que ajudaram a construir essa história e renovar o compromisso de continuar anunciando o Evangelho.”Para a ocasião especial, a paróquia comissionou uma logomarca exclusiva que vai adornar as celebrações. Ela conta com a fachada da Igreja Santa Luzia, o número 50, em destaque, acompanhado das datas 1977 – 2027 e o lema cunhado para o feito, “50 anos de fé, comunhão e missão: iluminados por Santa Luzia, seguimos evangelizando.”À esquerda está a imagem de Santa Luzia, enquanto à direita aparece o brasão atual da Paróquia Santa Luzia. No alto da logomarca, encontra-se uma estrela, que representa a Capela Santos Reis, atualmente a única capela pertencente à Paróquia Santa Luzia.